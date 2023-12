Börse in Frankfurt

Der Dax hat nach seiner Rekordjagd am Montag zunächst wenig Dynamik gezeigt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,06 Prozent auf 16.769,97 Punkte und blieb damit knapp unter der Bestmarke vom Freitag bei 16.782 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen startete indes mit einem Minus von 0,35 Prozent auf 26.598,26 Punkte in die neue Woche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ähnlich wie beim Dax kaum bergauf. Seit dem Oktober-Tief bei 14.630 Punkten hat die Jahresendrally den Dax um fast 15 Prozent nach oben getragen.