Börse in Frankfurt

Den Kursrutsch am Vortag müssen die Dax-Anleger am Donnerstag offenbar erst noch verdauen. Am Nachmittag sank der Leitindex um 0,12 Prozent auf 15.822,97 Punkte. Technisch ist das Bild trüber geworden, auch wenn sich der Dax von seinem Tagestief bei 15.726 Punkten wieder berappeln konnte.