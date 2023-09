Die neue Woche hat am deutschen Aktienmarkt mit Kursgewinnen begonnen. Der Dax schloss am Montag 0,39 Prozent höher bei 15.800,99 Punkten. Er liegt damit wieder in der oberen Hälfte der wochenlangen Handelsspanne, die von 15.500 bis 16.000 Zählern reicht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zum Wochenstart um 0,53 Prozent auf 27.204,49 Punkte nach oben. An diesem Donnerstag steht die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an.