EILMELDUNG 17:13 Uhr

UN-Sicherheitsrat bringt Ende der Mission in Mali auf den Weg

Der UN-Sicherheitsrat hat ein Ende der Mission im westafrikanischen Mali auf den Weg gebracht. Die Mission solle nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten zum Jahresende beendet werden, entschied der Rat per Resolution am Freitag in New York. An der Mission ist auch die Bundeswehr beteiligt.