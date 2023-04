Vor den Quartalszahlen großer US-Technologie-Konzerne haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter zurückgehalten. Trübe Nachrichten im Bankensektor lasteten zudem auf der Stimmung. Am Nachmittag bewegte sich der Dax mit plus 0,04 Prozent auf 15 869,88 Punkte nur wenig von der Stelle. Die Marke von 16.000 Punkten bleibt vorerst eine zu hohe Hürde.