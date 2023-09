Vor der Leitzinsentscheidung in den USA zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt ein wenig entspannter. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax am Mittwoch wieder zu. Am Nachmittag stieg das deutsche Börsenbarometer um 0,63 Prozent auf 15.763,12 Punkte, der MDax der mittelgroßen Werte kltterte um 0,94 Prozent auf 27.156,24 Zähler nach oben.