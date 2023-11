Dax-Anleger bleiben in Kauflaune - dickes Wochenplus

Der jüngste Zinsoptimismus hat den deutschen Aktienmarkt auch am Freitag gestützt und ihm einen deutlichen Wochengewinn beschert. Der Dax schloss am Freitag 0,84 Prozent höher bei 15.919,16 Punkten. Auf Wochensicht resultiert daraus für den deutschen Leitindex ein Plus von 4,5 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 1,21 Prozent auf 26.283,89 Zähler und in der abgelaufenen Woche knapp 4 Prozent.