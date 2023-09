Die Woche hat am deutschen Aktienmarkt mit leichten Kursgewinnen begonnen. Nach der schwächeren Vorwoche und einer ersten Erholung am Freitag setzte der Dax seinen Aufwärtskurs am Montag fort. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,39 Prozent bei 15.801,31 Punkten, womit er sich im oberen Bereich der wochenlangen Handelsspanne von 15.500 bis 16.000 Zählern stabilisieren konnte.