Frankfurt/Main (dpa) - Die Aktien von Rheinmetall stiegen um 0,3 Prozent. Der Rüstungskonzern will noch in diesem Sommer weitere Panzer sowie Flugabwehr-Munition an die Ukraine liefern. Vom Bundesverteidigungsministerium habe man einen Auftrag über 20 Schützenpanzer Marder bekommen, teilte das Unternehmen mit.

Spitzenreiter im Dax waren die Aktien von Eon mit plus 2,2 Prozent. Der