Die Annäherung im Zollstreit zwischen der EU und China hat dem Dax am Montag wieder etwas Schwung gegeben. Der deutsche Leitindex schloss vor allem dank der gefragten Autoaktien 0,89 Prozent fester mit 18.325,58 Punkten. In der Vorwoche hatte er sich trotz der Gewinnmitnahmen am Freitag etwas erholt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Montag letztlich sogar um 1,61 Prozent auf 25.703,64 Zähler zu.