Der Dax hat am Montag seinem jüngsten Rekordhoch Tribut gezollt. Der Korrekturtrend wurde dabei auch von schwachen US-Technologiewerten nach dem Arbeitsmarktbericht in der weltgrößten Volkswirtschaft am Freitag angeheizt. In den ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,68 Prozent auf 17.693,17 Punkte nach unten. Der Index der mittelgroßen Unternehme, der MDax, sank um 0,38 Prozent auf 25.886,18 Zähler und auch europaweit sah es ähnlich aus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,80 Prozent auf 4921,35 Zähler ein.