Die letzte Sitzung vor den Feiertagen am deutschen Aktienmarkt hat am Freitag für den Dax zäh begonnen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer kam in der ersten Handelsstunde kaum vom Fleck und notierte zuletzt 0,08 Prozent tiefer beim 16.673,69 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor in etwa zeitgleich 0,60 Prozent auf 27.055,38 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,22 Prozent auf 4514,99 Punkte nach.