Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF stellt die Zukunft weiterer Anlagen am Stammsitz in Ludwigshafen in Frage. "Die Mehrzahl der Anlagen ist in ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig", sagte Katja Scharpwinkel, Mitglied des Vorstands und Standortleiterin der BASF SE, anlässlich einer Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns am Donnerstag in Ludwigshafen. Laut einer konzerneigenen Analyse erzielten einzelne Anlagen und Produktionslinien jedoch keine ausreichenden Erträge mehr. Die Managerin erklärte dies mit einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit oder einer strukturell zu geringen Auslastung. Wie viele Anlagen davon betroffen sind, gab der Konzern nicht bekannt.

BASF schließt in Ludwigshafen bereits erste Anlagen, etwa für Adipinsäure, Cyclododecanon und Cyclopentanon (CPon). Weitere Anpassungen würden derzeit geprüft und soweit erforderlich schrittweise umgesetzt, erklärte Scharpwinkel. Zudem werde der Konzern seine Strukturen außerhalb der Produktion am Konzernsitz anpassen und seine Kosten erheblich senken. Wie bereits bekannt, will BASF bis Ende 2026 jährlich fortlaufende Gesamteinsparungen von rund 2,1 Milliarden Euro erzielen. "Der Standort Ludwigshafen wird schlanker, aber stärker sein. Er wird eine bessere Wettbewerbsposition auf dem europäischen Markt haben und mittel- und langfristig erfolgreich arbeiten können", sagt Scharpwinkel.Vorstandschef Markus Kamieth hatte bereits im Juli eingeräumt, dass BASF die Schließung zusätzlicher Anlagen prüft, da eine ganze Reihe von diesen Wettbewerbsschwierigkeiten habe.

Zudem bereitet die BASF einen Börsengang ihrer Agrarsparte vor. Bis 2027 soll das Geschäft in separate Gesellschaften ausgegliedert werden, teilte der Dax-Konzern mit. Kamieth will dann auch die Voraussetzungen schaffen, um mittelfristig einen Minderheitsanteil an der Sparte an die Börse zu bringen. BASF setzte im Agrargeschäft im vergangenen Jahr 10,1 Milliarden Euro um, knapp 15 Prozent des Konzernumsatzes. Es ist damit gemessen am Umsatz das viertgrößte Segment. Ex-Vorstandschef Martin Brudermüller hatte Ende 2023 angekündigt, dass das Agrarchemiegeschäft aus der BASF SE herausgelöst und in eine rechtlich eigenständige Einheit überführt werden solle. Er betonte aber damals, es sei nicht beabsichtigt, die Geschäftsbereiche zu verkaufen.

Ein ausführlicher Bericht unserer Redaktion folgt.

Auch interessant 180 Mitarbeiter betroffen: BASF schließt Produktionsanlagen in Ludwigshafen

Update: Donnerstag, 26. September 2024, 10.53 Uhr

BASF will Neuigkeiten zum Stammwerk präsentieren

Von Bernd Glebe

Ludwigshafen. Die Unternehmer im Land sorgen sich um die Arbeitsplätze am Industriestandort Rheinland-Pfalz – besonders in der Chemie. "Aktuelle Zahlen etwa zu den Direktinvestitionen belegen, dass branchenübergreifend immer weniger in unseren Standort investiert wird, während zugleich immer mehr Investitionen und damit auch Produktionen ins Ausland abwandern", sagte Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU). Wenn deswegen wichtige Unternehmen wie der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF umstrukturieren müssten, verstärke das die Sorge um den gesamten Wirtschaftsstandort.

Der Dax-Konzern leidet unter gestiegenen Energiepreisen und Kostendruck. Als Konsequenz hat das Management ein weiteres milliardenschweres Sparprogramm und einen erneuten Stellenabbau im Stammwerk Ludwigshafen angekündigt. BASF macht in Deutschland seit zwei Jahren Verlust. Der größte Produktionsstandort des Konzerns soll neu aufgestellt werden. Erwartet wird, dass Details dazu und zum neuen Zielbild für Ludwigshafen am heutigen Donnerstag im Rahmen des Kapitalmarkttags verkündet werden.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) betonte, die Landesregierung stehe in sehr engem Austausch mit den energieintensiven Unternehmen des Landes, "selbstverständlich auch mit der BASF". Die chemische Industrie stehe wie die anderen energieintensiven Industriezweige in Europa unter einem erheblichen internationalen Wettbewerbsdruck. Bei der Situation von BASF handele es sich demnach nicht um ein rheinland-pfälzisches Spezifikum, sondern um Fragen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland sowie Europa insgesamt.