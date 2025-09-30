Dienstag, 30. September 2025

Plus Bahnverkehr

Flix weitet Zugangebot zum Winterfahrplan aus

Mehr Direktverbindungen, häufigere Abfahrten und neue Strecken sollen das Reisen im Fernverkehr erleichtern.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 06:02 Uhr 47 Sekunden
Flixtrain
Das Reiseunternehmen Flix will sein Angebot im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel im Dezember erweitern. (Archivbild)

Berlin. (dpa) Neue Direktverbindungen und zusätzliche Züge auf wichtigen Strecken: Zum Fahrplanwechsel im Dezember baut auch das Verkehrsunternehmen Flix sein Angebot im Fernverkehr auf der Schiene aus. Insbesondere auf der Strecke zwischen Berlin und Baden-Württemberg soll es dann mehr Verbindungen geben als bisher, teilte das Unternehmen mit. So seien zwischen der Hauptstadt und Frankfurt

