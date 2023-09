EILMELDUNG 18:28 Uhr

Netzwerkstörung legt Volkswagen lahm – Produktion steht still

Eine IT-Störung hat am Mittwoch die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken stehe still, bestätigte ein Konzernsprecher Angaben des "Handelsblatts".