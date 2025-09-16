Weniger Azubis in technischen Berufen – IHK ist besorgt
Trotz stabiler Ausbildungszahlen warnt die IHK Rhein-Neckar. Vor allem in gewerblich-technischen Berufen brechen Verträge weg. Das hat Folgen für die Fachkräftelücke.
Von Barbara Klauß
Mannheim. "Durchaus zufriedenstellend" – so bewertet Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in der Region. 3094 junge Menschen haben zum 1. September im Kammerbezirk eine Ausbildung in einem IHK-Beruf begonnen, wie Schnabel erklärt.
Das sind zwar 1,8 Prozent weniger als
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+