Von Barbara Klauß

Mannheim. "Durchaus zufriedenstellend" – so bewertet Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in der Region. 3094 junge Menschen haben zum 1. September im Kammerbezirk eine Ausbildung in einem IHK-Beruf begonnen, wie Schnabel erklärt.

Das sind zwar 1,8 Prozent weniger als