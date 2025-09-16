Dienstag, 16. September 2025

Plus Ausbildungsmarkt in der Region

Weniger Azubis in technischen Berufen – IHK ist besorgt

Trotz stabiler Ausbildungszahlen warnt die IHK Rhein-Neckar. Vor allem in gewerblich-technischen Berufen brechen Verträge weg. Das hat Folgen für die Fachkräftelücke.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Ein Auszubildender zum Mechatroniker bearbeitet in einer Ausbildungswerkstatt an einem Schraubstock ein Werkstück. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Mannheim. "Durchaus zufriedenstellend" – so bewertet Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in der Region. 3094 junge Menschen haben zum 1. September im Kammerbezirk eine Ausbildung in einem IHK-Beruf begonnen, wie Schnabel erklärt.

Das sind zwar 1,8 Prozent weniger als

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Barbara Klauß
Redakteurin Wirtschaftsredaktion
zu unseren Autoren  
