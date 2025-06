Restrukturierung geplant 14:36 Uhr

Solarhersteller Meyer Burger beantragt US-Gläubigerschutz

Der Solarmodulhersteller Meyer Burger kämpft weiter um seine Zukunft. Während in Deutschland bereits vorläufige Insolvenzverfahren laufen, will sich das Unternehmen auch in den USA neu aufstellen.