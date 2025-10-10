Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Arbeitsplätze

BSH baut 1400 Stellen ab – Nachfrage nach Hausgeräten sinkt

Die Bosch-Tochter BSH verkauft Waschmaschinen, Herde und andere Hausgeräte - doch die Nachfrage schwächelt. Das bekommen jetzt auch die Beschäftigten zu spüren.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 17:31 Uhr 58 Sekunden
BSH household appliances factory in Nauen
BSH will rund 1.400 Stellen abbauen (Archivbild).

München. (dpa) Der Hausgerätehersteller BSH will sich angesichts einer schwächelnden Nachfrage von rund 1400 Beschäftigten trennen. Der Schritt sei notwendig, weil das Unternehmen dauerhaft mehr produziere, als es verkaufen könne, teilte es in München mit. Als Grund nannte BSH unter anderem den schwachen Immobilienmarkt sowie ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher hin zu günstigeren