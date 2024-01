Paris (dpa) - In Frankreich haben Landwirte ihre landesweiten Blockaden auf den Großraum Paris ausgedehnt. Richtung Hauptstadt führende Autobahnen wurden an Mautstationen blockiert, wie die Agrargewerkschaft FDSEA mitteilte.

Premierminister Gabriel Attal will den seit Tagen protestierenden Landwirten unterdessen am Nachmittag erste konkrete Zusagen machen. Attal wurde dazu in Begleitung