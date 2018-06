Von Sören S. Sgries und Bettina Grachtrup

Heidelberg/Stuttgart. Im Januar 2017 ließ sich Winfried Kretschmann zu einem bemerkenswerten Satz hinreißen. "Wir sind bereit, notfalls an die Grenzen des verfassungsrechtlich Möglichen zu gehen", sagte der Ministerpräsident damals - wenige Wochen nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Und tatsächlich scheint das "Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes", das die grün-schwarze Koalition in Stuttgart in der Folge aushandelte, diese Grenzen in einigen Punkten sehr arg zu strapazieren.

In einer öffentlichen Anhörung am Donnerstag nahmen Experten noch einmal einzelne Punkte der Anti-Terror-Pläne auseinander. Die oppositionelle SPD sprach von einem "Totalverriss". "Wenn die Rechtssicherheit und die Verfassungsmäßigkeit in Frage stehen, wäre es grob fahrlässig, dieses Gesetz im Schweinsgalopp im Landtag zu verabschieden", erklärte SPD-Fraktionsvize Sascha Binder. Auch die FDP-Fraktion formulierte Bedenken ob der "Defizite".

Die eigentlich bereits für den 8. November geplante zweite Lesung des Gesetzes im Landtag wurde vertagt. Die zuständigen Ausschüsse sehen weiteren Beratungsbedarf.

Ein zentraler Kritikpunkt bezieht sich auf die sogenannte "Quellen-TKÜ", also die Möglichkeit, mittels eines eingeschleusten Programms ("Trojaner") auch verschlüsselte Kommunikation von Computern oder Handys auszuwerten. Rechtsanwalt und Wissenschaftler Nikolaos Gazeas nannte die geplante Vorschrift unverhältnismäßig. Die Grünen hatten vorab darauf gepocht, dass nur Trojaner eingesetzt werden, die nicht gleichzeitig die hochumstrittene Online-Durchsuchung ermöglichen - also etwa den Zugriff auf gespeicherte Fotos -, die die Grünen klar ablehnen. Gazeas meinte, IT-Experten jenseits der Polizei seien sich einig darüber, dass diese Anforderungen technisch nicht zu erfüllen seien.

BKA-Vertreterin Julia Pohlmeier widersprach jedoch. Eine entsprechende Software liege dem Bundeskriminalamt mittlerweile vor. Grünen-Innenpolitiker Uli Sckerl forderte daraufhin einen Testlauf mit der Software. "Wir wollen im Praxistest sehen, ob das funktioniert."

Auch der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink sagte: "Man muss kein Verfassungsästhet sein, um erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der geplanten Regelungen zu haben." Er kritisierte zudem, dass der Staat in diesem Fall Sicherheitslücken ausnützen müsste - und daher ein Interesse an diesen habe. Das bedeute eine "erhebliche Schwächung der Datensicherheit im Netz". Dieser Preis sei zu hoch, so Brink.

Experte Gazeas bemängelte auch die geplanten Regelungen zur Ausstattung von Spezialeinheiten der Polizei mit Sprengstoffen. Der Einsatz könne laut dem Gesetzentwurf von jedem Beamten des höheren Dienstes angeordnet werden. "Das wird der Schärfe und Gewichtung dieser Maßnahme nicht gerecht."

Vertreter der Regierungsfraktionen verteidigten das Gesetz. Von einem "Totalveriss" könnte nicht die Rede sein, wies Grünen-Politiker Sckerl die SPD-Vorwürfe zurück. Aber man werde die Kritik der Sachverständigen "gründlich prüfen". "Der Theaterdonner der SPD ist fehl am Platz", sagte auch CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke. "Wir gehen davon aus, dass der von Innenminister Strobl vorgelegte Gesetzentwurf verfassungskonform ist."

Der Innenminister hatte das Gesetzespaket als "eines der modernsten, effektivsten und wirkungsvollsten Polizeigesetze der ganzen Republik" angekündigt. "Denen, die hinten dran sind, kann man freilich nur sagen, schaut nach Baden-Württemberg oder schaut auch nach Bayern - da sieht man, wie es gut geht und wie man vorangeht", hatte Strobl noch Anfang Oktober verkündet.

Nach aktuellem Stand soll das Paket, so heißt es aus informierten Fraktionskreisen, lediglich mit einigen Detailänderungen am 15. November endgültig beschlossen werden. Dann könnten auch weitere Gesetzesbestandteile wie die Aufhebung des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots oder die Ermächtigung für kommunale Alkoholkonsumverbote noch zum Jahresanfang 2018 kommen.