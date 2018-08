Bad Wimpfen. (rnz) Jedes Jahr am letzten Augustwochenende zieht mittelalterliches Handwerk in Bad Wimpfen ein. In der Tradition des ehemaligen Hafenmarktes, den König Wenzel im Jahr 1391 der reichsstädtischen Töpferzunft gewährte, erfreut der Zunftmarkt am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, mit Handwerkskunst, Tanz und Musik seine Besucher.

Zu bewundern sind zahlreiche Kunsthandwerker, wie Lampen-, Pinsel- und Rechenmacher, Gewandschneider, Glasbläser, Kalligraphen oder Instrumentenbauer. Aber nicht nur altes Handwerk lockt: Neben Gauklern, Spielleuten und Tänzern verstärken auch Ritter und Wachsoldaten den Eindruck mittelalterlichen Treibens.

Am Samstag um 11.45 Uhr und am Sonntag um 10.45 Uhr startet am Löwenbrunnen der festliche Einzug mit dem mittelalterlich gewandeten Zug des Marktherrn von Wimpfen mit Gefolge, der am Blauen Turm zur Markteröffnung endet. Kinder finden in der mittelalterlichen Spielstraße ihr Vergnügen. Für "Speys und Trank" ist bestens gesorgt. Unterhaltsam ist der Auftritt mittelalterlicher Musikgruppen sowie die Vorstellungen der Gaukler, Puppenspieler und Tänzer. Vor der Pfalzkapelle können außerdem Falkner mit ihren Greifvögeln bewundert werden. Sie kommen von der benachbarten Greifvogelwarte auf Burg Guttenberg.

Die Wimpfener Fachwerkhäuser legen heute noch beredtes Zeugnis ab vom reichen mittelalterlichen Zunftleben der Zimmerleute und Spanhauer. Auf den Spuren des Alten Handwerks in der Altstadt beginnt um 14 Uhr am Rathaus eine Führung.

Auf dem gesamten Zunftmarktgelände in der Stauferpfalzanlage, vom Blauen Turm bis zum Roten Turm, zeigen über 70 Handwerker und Händler ihr Handwerk und ihre Arbeiten. Für Speis’ und Trank sorgen auf dem Markt die Wimpfener Vereine. Außerdem bieten die Gaststätten in der Altstadt während des Zunftmarktes "guote spise und trank".

Die Tourist-Information bietet ein spezielles Gruppen-Tagesprogramm an. Mit den Einnahmen aus dem Wegezoll, 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche - Kinder haben freien Eintritt -, finanziert der Verein neben dem Zunftmarkt besondere Anschaffungen wie zum Beispiel historische Gewänder oder Helme.

Info: Weitere Informationen gibt der Verein Zunftmarkt, Burgviertel 21, 74206 Bad Wimpfen unter Telefon 07063 / 96030, im Internet unter www.zunftmarkt.de oder per E-Mail an info@zunftmarkt.de