Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Auch an der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg und der Universität Mannheim wurden Berufungs- oder Bleibe-Leistungsbezüge an Professoren bezahlt, ohne dass überhaupt Berufungs- oder Bleibeverhandlungen stattgefunden hatten. Das gab Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Donnerstag bekannt.

An der PH Ludwigsburg habe es vier Fälle von 2007 bis 2011 gegeben, in Mannheim einen im Jahr 2007. Zwölf Fälle an der PH Heidelberg, die zuletzt öffentlich geworden waren, datieren zum Großteil aus dem Jahr 2005, die jüngsten zwei aus dem Jahr 2013. An der Hochschule Technik, Wirtschaft, Gestaltung in Konstanz wurden zudem bei 70 Professoren rechtswidrige Entscheidungen über Leistungsbezüge aus dem Jahr 2015 entdeckt.

Das Wissenschaftsministerium habe die betroffenen Hochschulen angehalten, "die jeweiligen Einzelfälle zu bearbeiten und Rechtskonformität herzustellen".

Die als erstes bekannt gewordenen rechtswidrigen Zulagen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg untersucht seit mehr als einem Jahr ein Untersuchungsausschuss des Landtags, zudem hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. In den nun gemeldeten Fällen lägen dem Ministerium keine Sachverhalte vor, die Strafanzeigen rechtfertigten, teilt das Ministerium mit. Abschließend sei das aber erst nach weiteren Prüfungen zu sagen. Dies soll bis 30. Juni geschehen. "Davon unbenommen stellt das Wissenschaftsministerium eigenständig ermittelnden Justizbehörden umstandslos alle angefragten Dokumente zur Verfügung."

Das Ministerium lobte die betroffenen Hochschulen als "sehr kooperativ".

Die oppositionelle FDP kritisiert: "Mit der ministeriellen Anordnung an die betroffenen Hochschulen, rechtskonforme Zustände herzustellen, hat Frau Bauer bekanntermaßen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg bereits eine Bauchlandung hingelegt", erklärte der FDP-Obmann im Untersuchungsausschuss, Nico Weinmann. "Um die dortigen Fälle fehlerhafter Besoldung müssen sich nun nicht nur die Gerichte, sondern auch ein Untersuchungsausschuss kümmern."