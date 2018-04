Heilbronn. (dpa) Ein Lenkdrache hat bei Heilbronn zeitweise für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der rot-gelbe Drache mit gelb-schwarzem Schweif am Sonntagabend an der Haltestelle Heilbronn-Trappensee aus noch ungeklärter Ursache in die Oberleitung geraten.

Um den Drachen mit einer Spannweite von 1,20 Meter zu entfernen, musste die Oberleitung demnach abgeschaltet werden. Die Gleise zwischen Heilbronn und dem nahegelegenen Weinsberg waren mehr als zwei Stunden lang gesperrt. Um zu klären, wer dafür verantwortlich ist, suchen die Beamten Zeugen.

Immer wieder sorgen Gegenstände in Oberleitungen für Behinderungen. Vor allem Luftballons lösten zuletzt immer wieder Störungen bei der Stuttgarter S-Bahn aus.