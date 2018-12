Heilbronn. (end) Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gibt es wieder ein Fandorf auf der Heilbronner Theresienwiese. Es wird von einer Heilbronner Agentur organisiert, die Stadt beteiligt sich finanziell nicht mehr. Veranstalter sind die Arena Recklinghausen in Zusammenarbeit mit der Heilbronner Agentur "Hamann and friends". Sie werden im kommenden Jahr alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie ein mögliches Finale ohne deutsche Beteiligung auf einer ca. 40 Quadratmeter großen LED-Wand übertragen. Die Weltmeisterschaft wird am 14. Juni eröffnet, das Endspiel findet am 15. Juli statt. Man freue sich, dass es das Fandorf 2018 wieder gebe, so eine Sprecherin der Heilbronn Marketing GmbH.

Nach dem Rückzug der Heilbronn Marketing GmbH war die Ausrichtung des größten öffentlichen Fußballguckens in Baden-Württemberg zunächst offen. Genügend Erfahrung im Fandorf-Bereich bringen die Veranstaltungsprofis aus dem nördlichen Ruhrgebiet mit. "Wir organisieren seit 2006 in unserer Heimatstadt Recklinghausen, haben auch am Niederrhein Public Viewings veranstaltet und waren auf der Suche nach einem weiteren Standort. Da kam das Gespräch mit Stefan Hamann genau zur richtigen Zeit", erklärt Marius Ebel. In den nächsten Wochen und Monaten werden die beiden Veranstalter das endgültige Konzept erarbeiten. Die ersten Gespräche, insbesondere mit den Sicherheitsbehörden und den städtischen Ämtern, wurden bereits geführt.

Nach jetzigen Planungen sollen nur die Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt werden. Laut Veranstalter habe man schon 2016 und 2014 festgestellt, dass außerhalb der Deutschlandspiele nur rund 250 Besucher kamen, das sei nicht wirtschaftlich. "Wir haben ein Fassungsvermögen von 10.000 bis 15.000 Besucher, da verlieren sich die 250 auf der Theresienwiese. Aus diesem Grund sollen nur Spiele mit der deutschen Nationalmannschaft gezeigt werden, heißt es in der Mitteilung abschließend.