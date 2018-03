Stuttgart. (dpa) Im Südwesten ist es seit Tagen eisig - doch der vorläufige Kälterekord steht erst noch bevor. "In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen noch einmal um ein bis zwei Grad", wie Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Dienstag sagte.

In der Nacht zum Dienstag wurden bereits Werte von bis zu minus 17 Grad in Lenzkirch im Schwarzwald gemessen. Der Frost ließ etwa in Bad Urach (Kreis Reutlingen) den Wasserfall erstarren. Dann sei aber vorerst Schluss mit dem Kälteeinbruch, sagte Schuster. Über Frankreich zieht laut Prognosen ab Mitte der Woche wieder milde Luft auf und erreicht spätestens am Donnerstag die Grenzregion - allerdings mit Schnee im Schlepptau.

Zunächst hielten sich die Auswirkungen des eisigen Intermezzos auf den Verkehr im Südwesten noch in Grenzen, wie Polizeisprecher in mehreren Regionen am Dienstag sagten. Größere Unfälle und Behinderungen blieben demnach aus.

Pannenhelfer hatten indes jedoch alle Hände voll zu tun. Wie der ADAC am Dienstag mitteilte, rückte die Straßenwacht allein in Württemberg am Montag 2610 mal zu Hilfseinsätzen aus - der bisher höchste Wert in diesem Jahr. Im Vorjahr war demnach der 23. Januar mit 2600 Einsätzen der Tag mit den meisten Hilfen in Württemberg. An einem milden Wintertag sind es demnach rund 700 Einsätze.

"Hauptursache für die Pannen sind schwache oder defekte Batterien sowie eingefrorene Kühlsysteme", sagte Michael Prelop, Bereichsleiter für Württemberg bei der ADAC Straßenwacht. "Aktuell haben wir alle verfügbaren Fahrer im Einsatz."

Auf dem Neckar hat sich laut Schifffahrtsamt Stuttgart eine Eisschicht gebildet. Für Schiffe sei das bisher aber noch unbedenklich. An Wehren und Schleusen seien vorsorglich Heizanlagen in Betrieb genommen worden, die das Eiswasser von den Dichtungen fernhalten sollen. Auf die Rheinschifffahrt habe die Kälte noch keinen Einfluss, teilte die zuständige Behörde in Mannheim mit.