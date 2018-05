Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Krise? Welche Krise? Ministerpräsident Winfried Kretschmann gibt sich am Dienstag nach den Sitzungen des Koalitionsausschusses und des Kabinetts alle Mühe, die Debatten der vergangenen Tage abzuhaken. Dass die Opposition die klare Niederlage seines Parteifreunds Dieter Salomon bei der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg als Ende des grünen Höhenflugs im Land interpretiert, bezeichnet er als "pure Kaffeesatzleserei".

Klar, auch er habe "ein bisschen mitverloren", erklärt er auf eine entsprechende Frage - um das Thema dann doch weit von sich zu weisen: OB-Wahlen seien "Persönlichkeitswahlen und rein lokale Ereignisse". Daraus könne man keine landesweiten Trends ablesen. "Wenn man die Kurve der Storchpopulation in Oberschwaben anschaut, ist sie ziemlich kongruent mit der Kurve der Neugeburten. Aber der Zusammenhang stimmt trotzdem nicht", versucht er seine Aussage mit einem anschaulichen Beispiel zu illustrieren.

Fast im gleichen Atemzug erklärt er die Turbulenzen in seiner Koalition - ausgelöst durch die CDU-Blockade der Wahlrechtsreform und das Fehlen der Regierungsmehrheit für die neue Landtagsvizepräsidentin von der CDU im ersten Wahlgang - für beendet. Bei einer Sitzung der Spitzen der Koalition hätten sich am Dienstagmorgen beide Seiten ihre "Loyalität versichert".

Und dann ist da noch die Frage nach seiner Zukunft, die kurz vor seinem 70. Geburtstag in der kommenden Woche wieder auftaucht - und ihm die Chance bietet, den Blick nach vorn zu richten. Also bekräftigt er, dass er sich eine dritte Amtszeit vorstellen kann. "Ob ich 2021 nochmal antrete, überlege ich noch. Aber Sie müssen damit rechnen", sagt er am Dienstag. "Alle wollen, dass ich weitermache", hatte er zuvor gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" vorgelegt.

Da nimmt er die Kritik der AfD an den Kosten für die Feierlichkeiten fast schon erheitert zur Kenntnis. "Die Landesregierung gibt nach meinem Wissen einen Empfang, der wird wahrscheinlich etwas kosten", sagt er. Ob man das nun als Vergeudung von Steuergeldern ansehen wolle, könne jeder beurteilen, "wie er lustig ist". Er jedenfalls glaube nicht, dass dieser Geburtstagsempfang "zur Verarmung des Landes führen" werde. "Es kriegt ja nicht jeder Kaviar."

Spott hat er auch für seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder von der CSU übrig, der Kruzifixe in bayerischen Landesbehörden aufhängen lassen will. Das Foto von Söder mit einem Kreuz in der Hand habe er als "skurril" empfunden. Er habe dabei an "Vampir-Filme denken" müssen. Er selbst plane keine Anordnung für Kruzifixe in Amtsstuben und halte das bayerische Vorgehen auch "für falsch".

Innerhalb der Grünen aber gibt es auch Zweifel, ob Freiburg einfach abgehakt werden kann. Kritiker sehen insbesondere die beiden grünen Oberbürgermeister von Stuttgart und Tübingen, Fritz Kuhn und Boris Palmer, unter Druck. Kuhns bisherige Leistungsbilanz gilt parteiintern als steigerungsfähig. Palmer stößt mit seinen Äußerungen über Flüchtlinge auf Widerstand, immer wieder sollen Mitglieder ein Parteiausschlussverfahren gefordert haben.

Palmer tritt am Dienstag die Flucht nach vorn an, indem er jüngste Äußerungen über einen dunkelhäutigen Radfahrer als Fehler bezeichnet, die ihm den Vorwurf des Rassismus eingetragen hatten. Gegenüber FAZ-Online sagt er: "Ich bin seit zehn Jahren Oberbürgermeister von Tübingen. Und jetzt bin ich zum ersten Mal der Meinung, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre, würde ich sie verlieren."