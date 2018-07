Stuttgart. (dpa-lsw) Das Hoch "Falk" bringt in der ersten Wochenhälfte turbulentes Wetter mit sich: Gewitter und Hagel wechseln sich mit Sonnenschein ab. In der Nacht zum Montag ziehen Gewitter aus Frankreich über den Schwarzwald nach Osten weiter und bringen gebietsweise Starkregen mit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Im Laufe des Tages sollte sich der gesamte Südwesten auf Schauer und Gewitter einstellen. Dabei sind auch Hagelkörner mit zwei Zentimeter Durchmesser möglich. Viele Orte dürften aber auch verschont bleiben. Dort zeigt sich häufig die Sonne mit Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad. In den Küstenregionen und im Südosten wird es etwas kühler.

Am Dienstag und Mittwoch verlagern sich die Gewitter allmählich nach Nordosten. Dann sind auch dort und im Süden immer wieder Hagel oder Sturmböen möglich. Die Temperaturen bleiben bei sommerlichen 24 bis 28 Grad, in Küstennähe und im Bergland bei bis zu 23 Grad.