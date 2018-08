Stuttgart/Bad Mergentheim (dpa) Mit 38,3 Grad war der Dienstag der bislang heißeste Tag des Jahres im Südwesten. Dieser Wert sei in Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis gemessen worden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Stuttgart. Auf dem Feldberg stieg die Temperatur auf 23 Grad.

Am Mittwoch kann es dem DWD zufolge bereits am Vormittag zu Gewittern kommen. Bereits ab dem Nachmittag können demnach auch Unwetter mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und größerem Hagel auftreten. Zudem seien schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Den Meteorologen zufolge wird es aber bereits am Wochenende wieder sonnig und heiß. Am Freitag könnten die Temperaturen den Höchstwert vom Dienstag erneut erreichen, hieß es.