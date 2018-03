Stuttgart. (dpa-lsw) Den Südwesten erwartet ein winterliches Wochenende mit Schnee, Frost und eisigen Temperaturen. «Am Samstag zieht kältere Luft ins Land», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Am Morgen gebe es noch zwei bis drei Grad. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen weiter fallen. In ganz Baden-Württemberg ist zudem mit Schnee zu rechnen: «Den Süden erreicht die kalte Luft als letztes: Hier kann es anfangs noch regnen. In der Nacht geht der Regen überall in Schnee über.»

Am Sonntag und Montag erreicht die Kälte ihren Höhepunkt: Dann bleiben die Temperaturen auch tagsüber im Minusbereich, so der DWD. In der Nacht könne die Temperatur gebietsweise auf unter minus 10 Grad fallen. Auch in der nächsten Woche ist laut dem Meteorologe «kein Frühling in Sicht». Die Temperaturen werden demnach zwar milder, bleiben aber einstellig.