Stuttgart. (dpa-lsw) Ein Hochdruckgebiet bringt zu Beginn der Woche in vielen Teilen Baden-Württembergs zunächst Wärme und Sonnenschein. Ab Mitte der Woche nimmt dann aber das Gewitterrisiko zu.

"Ab Donnerstag muss dann verbreitet mit Schauern und Gewittern gerechnet werdenW, sagte Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart, am Montag. Dazu klettern die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 22 Grad im Südschwarzwald und bis zu 30 Grad in Mannheim am Dienstag.

Vereinzelte Gewitter kann es laut DWD auch schon am Montag südlich der Donau geben. Örtlich sind Starkregen, Hagel und Windböen möglich. Punktuell könnte der Starkregen auch unwetterartig seien, sagte der DWD-Meteorologe.

Ab Mittwoch macht sich dann der Einfluss eines Tiefdruckgebiets bemerkbar. "Das Tief zieht von Frankreich zu uns und bringt feuchte Luft mit", sagte Schuster. Ab Mittwochmittag ziehen laut Vorhersage dann Schauer und Gewitter in der Südhälfte Baden-Württembergs auf.

In den nördlichen Landesteilen bleibt es zunächst trocken, bevor es ab Donnerstag verbreitet wechselhafter wird. Die Temperaturen sollen aber bis Donnerstag sommerlich warm bleiben.