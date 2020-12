Stuttgart. (dpa) Mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken beginnt das Wochenende in Baden-Württemberg. Besonders viel Sonne soll es am 2. Weihnachtsfeiertag im Süden geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

In der Nacht zum Sonntag werde es im Süden und Osten nur gering bewölkt oder klar sein. Dabei gebe es vereinzelt Nebel und Reifglätte. Im Westen und Norden sollen dagegen dichtere Wolken aufziehen. Im Südschwarzwald und Allgäu kann es bis zu -7 Grad kalt werden.

Am Sonntag ist es im Südwesten der Vorhersage nach stark bewölkt, zeitweise regnet es. Im Hochschwarzwald sind zum Teil schwere Sturmböen möglich.

Update: Freitag, 25. Dezember 2020, 10.30 Uhr