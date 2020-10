Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich sehr herbstlich, mit vielen Wolken, Nebel, Wind und Regen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen am Mittwoch außerdem im Hochschwarzwald vor stürmischen Böen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Vormittags ist es vor allem im Norden und Süden bewölkt, vereinzelt neblig mit einer Sichtweite von unter 150 Metern. Im Laufe des Tages regnet es im Norden. Im Bergland wird es kalt bei fünf Grad, im Rheinland milder bei etwa zwölf Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf sieben bis ein Grad, es ist stark bewölkt und regnerisch.

Am Donnerstag gibt es weiter Regen und Sprühregen, in höchsten Schwarzwaldlagen schneit es auch. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag ein wenig: Auf vier Grad im Bergland und elf Grad in der Kurpfalz.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 08.11 Uhr