Stuttgart. (dpa-lsw) Die Menschen im Südwesten müssen sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit teils heftigem Wind und Starkregen einstellen. Aus Richtung Polen erreichen warme Luftströme mit feuchter Luft Deutschland, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Ab Mitte der Woche kann es dann laut DWD ausgehend vom südlichen Bergland einzelne Gewitter geben.

Neben starken Regenfällen mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in der Stunde kann es auch zu Hagelschauern kommen. Darüber hinaus sind Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Die Waldbrandgefahr bleibt sehr hoch. Der Trend setzt sich bis Ende der Woche fort.

Im Verlauf des Dienstag und Mittwoch werden Unwetter erwartet. Betroffen sein könnten am Dienstag die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen, wie der DWD am frühen Nachmittag mitteilte. Extreme Gewitter entsprechen demnach der Höchstwarnstufe 4. "Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden", warnten die Meteorologen. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich."

Der Mittwoch könnte laut DWD der bisher heißeste Tag der Woche mit mehr als 38 Grad werden könnte. Auch Donnerstag und Freitag kann es vereinzelt zu Unwettern kommen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad.

