Dieser Text zum aktuellen Wetter wird regelmäßig aktualisiert

Stuttgart. (dpa/lsw) Im Südwesten wird es immer wärmer, und auch die Nächte bringen teilweise nicht mehr viel Abkühlung. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten für Donnerstag Höchstwerte zwischen 27 Grad im Bergland und 33 Grad im Breisgau. Die Sonne strahle weiter kräftig, lockere Quellwolken zeigen sich vermutlich erst am Nachmittag im Süden, dazu bleibe es trocken. Die Waldbrandgefahr sei hoch bis sehr hoch.

Noch wärmer werde es am Freitag: Der DWD rechnet mit bis zu 31 Grad im Bergland und bis zu 38 Grad am südlichen Oberrhein. Daneben werde es zunehmend schwül, im Südosten des Landes seien vom Nachmittag an Schauer und auch Gewitter möglich. Schwül und heiß soll auch der Samstag werden.