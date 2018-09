Stuttgart. (dpa-lsw) Die neue Woche beginnt im Südwesten herbstlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag meist trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 9 bis 18 Grad zeige sich im Tagesverlauf auch zunehmend die Sonne.

Der Wind der letzten Tage bleibt dem Land mit teils starken Böen erhalten. In der Nacht zum Dienstag könne es im Bergland und in Oberschwaben verbreitet zu Bodenfrost kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen null und sechs Grad. Bei Temperaturen von 9 bis 18 Grad bleibt es laut DWD am Dienstag sonnig und trocken.