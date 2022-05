Stuttgart. (dpa/lsw) Vor dem kurzzeitigen Wetterumschwung zeigt sich der Frühsommer in Baden-Württemberg nochmals von seiner besten Seite. Bei verbreitet sonnigem Wetter im Südwesten könnte in Mannheim am Sonntag die 30-Grad-Marke geknackt werden, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Bergland hingegen werden Temperaturen bis zu 24 Grad erwartet.

Der eintägige Wetter-Umschwung im Land deutet sich bereits in der Nacht auf Montag mit ersten Wolken an. Nachdem sich am Montag zunächst in Frankreich die Wolken formieren, ist spätestens am Nachmittag auch der Südwesten mit verbreiteten Schauern und Gewittern betroffen. Im gesamten Land sind kleinere Hagel-Schauer möglich.

Besonders stark trifft es den Streifen vom Odenwald bis zur Ostalb. Hier könnten innerhalb von zwei Stunden punktuell 20 bis 30 Liter auf den Quadratmeter fallen. Am Dienstag zieht das Kurzzeit-Tief bereits weitestgehend vorüber.