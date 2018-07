Stuttgart (dpa/lsw) Gartenfreunde und Landwirte können sich freuen - von Freitagnachmittag an wird das Wetter im Südwesten unbeständiger und bringt das langersehnte Nass. "Der Sommer nimmt sich am Wochenende eine Pause", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart.

Allerdings: Das Gewittertief beschert dem Südwesten auch Hagel und Sturmböen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es zu starken Gewittern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen.

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag breiten sich vom Schwarzwald und über die Schwäbische Alb teils kräftige Schauer und Gewitter aus. Zuvor soll es am Freitag noch einmal richtig heiß werden. Die Meteorologen erwarten zwischen 26 Grad Celsius im Bergland und bis zu 34 Grad an der Tauber.

"Die Gewitterlage bleibt uns auch am Samstag erhalten", sagte der Meteorologe. Dann seien zum Teil auch schwere Gewitter möglich - lokal auch mit Unwettergefahr wegen Starkregens.

In kurzer Zeit seien dann vereinzelt bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten. Dabei gehen die Temperaturen zurück und erreichen nur noch 19 Grad auf der Alb und bis zu 27 Grad im Kraichgau. Erst in der Nacht zum Montag sollen die dichten Wolken wieder abziehen. Zu Wochenbeginn soll der Sommer in den Südwesten zurückkehren - mit bis zu 31 Grad.

Update: 20. Juli 2018, 17.10 Uhr