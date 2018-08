"Baden-Württemberg macht glücklich": So will das Land auf sich aufmerksam machen. Foto: Marijan Murat

Stuttgart. (sös) Maultaschen? Klar. Spätzle? Auch. Aber Glückskekse als Werbeträger für Baden-Württemberg? Eher ungewöhnlich. Und doch setzt das Staatsministerium aktuell genau darauf. In den Keksen stecken Sprüche wie " Ein Tag außerhalb Baden-Württembergs ist wie ein Glückskeks ohne Zettel" oder "Viele Menschen träumen vom großen Glück - statt einfach nach Baden-Württemberg zu ziehen". Ziel ist es, Fachkräfte in den Südwesten zu locken.

Produziert werden die kleinen Werbeträger natürlich nicht in Asien - sondern im Kraichgau. Die Firma "Sweet & Lucky" in Gondelsheim ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Glückskeks-Produzent und exportiert in die ganze Welt. Eine besondere Unternehmensgeschichte - aber irgendwie auch typisch für das "Ländle" mit den zahlreichen "unbekannten Weltmarktführern".