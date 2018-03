Von Vanessa Sica

Am heutigen Mittwochmorgen war auf der A6 für viele Autofahrer Geduld gefragt: Zwei gesperrte Fahrbahnen in Fahrtrichtung Mannheim sorgten für kilometerlange Staus - und für genervte Pendler. Am späten Dienstagabend habe die Bauüberwachung der Dauerbaustelle in Höhe Erlenbach einen Riss in der Fahrbahn entdeckt. Das teilte Michael Endres, Pressesprecher der Projektgesellschaft ViA6West, mit. Die Bautrupps seien am Morgen ausgerückt, um das Fahrbahnproblem zu beheben. "Derzeit wird gefräst und neuer Asphalt eingebaut", erklärt Endres.

Bis dahin sollen zwei von drei Fahrbahnen "aus reiner Vorsichtsmaßnahmen" gesperrt bleiben. Nur der linke Fahrstreifen kann derzeit befahren und die Strecke danach erst wieder freigegeben werden. Die Ursache für die Beschädigungen ist noch nicht bekannt. Derzeit sind Gutachter vor Ort. "Wenn es gut läuft, sind die Fahrbahnen am Abend wieder frei", heißt es von vonseiten der mit dem Autobahnausbau betrauten Projektgesellschaft. Es kam am Morgen rund um das Weinsberger Kreuz zu einem Rückstau von bis zu 16 Kilometern. Viele Autofahrer kamen zu spät zu ihren Arbeitsstellen.