Die Volkshochschule Unterland bietet in diesem Semester mehr als 1700 verschiedene Kurse an. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wer war Ulrike Meinhof? Aus der 1968er-Bewegung ist sie ebenso wenig wegzudenken wie Rudi Dutschke. Eine indirekte Begegnung mit diesen beiden gibt es im nächsten Semester der Volkshochschule Heilbronn, das unter dem Motto "Die 68er - Revolte und Aufbruch" steht.

Gretchen Dutschke und Jutta Ditfurth, die eine Biografie über Ulrike Meinhof geschrieben hat, waren nah am Geschehen. Zu Wort kommen auch noch andere prominente Zeitgenossen wie Rezzo Schlauch - und ins Bild Uschi Glas. Im Rahmen des neu geschaffenen VHS-Filmclubs werden nicht nur die intellektuellen Filme der 68er-Bewegung wie Alexander Kluges "Artisten unter der Zirkuskuppel" gezeigt, sondern auch die vergnüglicheren: Uschi Glas im knappen Mieder auf der Polizeiwache - das war "echt cool", genauso wie die Sprüche der Filme von Werner Enke, ohne dass man "echt cool" zu sagen brauchte.

Welch prägenden Einfluss diese Jahre nicht nur im gesellschaftlichen und politischen Leben, sondern auch im kulturellen, in der Philosophie, im Theater, in der Musik, der Literatur, im Tanz bis heute haben, das wird im VHS-Programm ebenso aufgegriffen wie die noch ziemlich spießigen Essgewohnheiten dieser Jahre. Darüber hinaus sind Veranstaltungen mit Zeitzeugen geplant. Wenn zum Semesterauftakt der Originalsound dank Buck Wolters "Still my guitar - der Sound der 68er" erklingt, wird etwas von dem Lebensgefühl dieser Generation herüberkommen.

Im neu zusammengefassten Bereich "Mensch-Politik-Gesellschaft" wird das 68er-Thema noch weitergesponnen, unter anderem auch im Bezug auf die Frauenbewegung (Frauenfrühstück zu Hanna Arendt) und dem Wandel der Autoritäten. Gespannt können die VHS-Gäste auch auf Vorträge wie "Europa - Schutzwall oder Shopping Mall" und "Wie der Fußball seine Basis verkaufte" sein.

Mehr als 1700 verschiedene Kurse bietet die Volkshochschule an. Im Bereich Sprachen ("Von Arabisch bis Vietnamesisch" und Konversation), IT (mit speziellen Kursen zum Umgang mit digitalen Medien für Kinder und Senioren) oder Bildung. Letzteres ist zertifiziert und wird für Fortbildungsmaßnahmen oder für ein Studium zugelassen.

Dass viele dieser Kurse neben ihrem eigentlichen Zweck von Bildung, Schulung auch Unterhaltung und Geselligkeit, darüber hinaus noch einen sozialen Zweck, beispielsweise in Form von menschlicher Begegnung erfüllen, wurde von Vorstand Peter Hawighorst und seinen Fachbereichsleitern immer wieder betont. Lebenshilfe in kritischen Zeiten aber auch für das berufliche Fortkommen ergänzen die reine Wissensvermittlung. Beispielsweise wenn es um die richtige Taktik bei Bewerbungen sowie Vorstellungsgesprächen und die Technik bei Präsentationen geht.

Zu den Kursen für Sport, beispielsweise Lauftreffs für alle Altersgruppen, Yoga, Gesundheit, für kreatives und künstlerisches Arbeiten, kommen organisierte Theaterbesuche, Ausfahrten zu Museen und Messen hinzu. Die Fülle des Angebots belegt 164 Seiten des gedruckten Semesterprogramms, das in Heilbronn in allen Briefkästen zu finden ist.

Info: Das Programm und weitere Infos gibt es unter www.vhs-heilbronn.de