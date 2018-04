Stuttgart. (dpa) Die Ex-Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg hat vor dem Untersuchungsausschuss zur Zulagenaffäre schwere Vorwürfe gegen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erhoben. Diese habe ihr Ende 2014 angeboten, den Abschlussbericht einer unabhängigen Kommission zur Lösung der Vertrauenskrise an der Hochschule zu ihren Gunsten zu ändern, sagte die Juristin am Montag im Ausschuss des Landtags in Stuttgart. Bedingung: Sie müsse freiwillig aus dem Amt ausscheiden. Das Ministerium Bauers wies diese Darstellung zurück.

Nach Worten Stöckles versprach Bauer auch, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, die ihr - Stöckle - ermöglicht hätte, das Gesicht zu wahren. "Das ist eine Ungeheuerlichkeit aus meiner Sicht", sagte die 59-Jährige, die heute im Regierungspräsidium Stuttgart arbeitet. Sie sei fassungslos gewesen.

Ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums betonte: "Es hat nie eine Aufforderung zum Rücktritt aus dem Beamtenverhältnis gegeben." Es habe allerdings ein Gespräch gegeben mit dem Ziel, Stöckle in der Öffentlichkeit zu schützen. Man habe sie darauf hingewiesen, dass im Fall des Rücktritts die persönlichen Wertungen in dem Bericht über sie entbehrlich wären.

Stöckle hat nach eigenen Worten die Ministerin gefragt, wohin sie zurücktreten solle, ob sie von Sozialhilfe leben solle. Bauer habe gesagt, das gehe sie nichts an. Dagegen betonte das Ministerium, Stöckle habe kurz nach dem Gespräch im November 2014 eine Zusage auf eine B2-Stelle im Innenministerium erhalten. Dafür habe sich das Wissenschaftsministerium eingesetzt.

Das Ressort von Bauer hatte die Kommission unter Leitung von Ex-Finanzminister Gerhard Stratthaus (CDU) eingesetzt, um die Führungskrise an der Hochschule für den Beamtennachwuchs des Landes zu lösen. Das in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 tätige Gremium hatte eine personellen Neuanfang an der Hochschule empfohlen. Aus Sicht Stöckles war die Kommission parteilich und eingesetzt, um ihre Abwahl zu betreiben. Der Mailverkehr zwischen Kommissionsmitgliedern und dem Wissenschaftsministerium zeige, dass man sich abgestimmt habe. Das Ziel laut Stöckle: Sie "rechtssicher aus dem Amt zu kicken". Sie wurde Anfang 2015 von der Spitze der Hochschule abgewählt.

Der Ausschuss soll die Vorgänge um von Stöckles Amtsvorgänger Ende 2011 rechtswidrig verteilten Zulagen an Professoren der Hochschule klären. Im Fokus stehen auch das Krisenmanagement und mögliche Pflichtverletzungen von Ministerin Bauer. Stöckle wirft Bauer vor, zu spät mit disziplinarrechtlichen Schritten gegen das für die Zulagen verantwortliche Altrektorat reagiert und die Staatsanwaltschaft nicht eingeschaltet zu haben. "Das war ihre Baustelle", betonte sie mit Blick auf die Rechtsaufsicht Bauers für die Hochschule. Das Ministerium hingegen wirft Stöckle vor, es über ihr Vorgehen in Sachen Zulagen im Unklaren gelassen zu haben. Deshalb habe man erst 2015 auf die als Berufungszulagen deklarierten Extra-Zahlungen ohne Berufung reagieren können.

Stöckle berichtete über einen Wildwuchs an Nebentätigkeiten an der Hochschule. In einem Fall habe eine Professorin 129.000 Euro jährlich mit Nebentätigkeiten verdient. Ihr seien im Hauptamt Versäumnisse nachgewiesen worden. Sie sei dann von selbst gegangen. In einem weiteren Fall wollte ein Professor eine Genehmigung für eine Geschäftsführertätigkeit bekommen, obwohl das einen Interessenskonflikt dargestellt habe. Zudem habe ein Professor einen Buchhandel an der Hochschule mit "durchaus deutlichen Einnahmen" ohne Genehmigung betrieben. "Es gab viele Fälle, in die ich mich eingemischt habe." Das Kerngeschäft Forschung und Lehre sei vielen lästig gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen den Ex-Rektor und den Ex-Kanzler der Hochschule wegen des Verdachts der Untreue in besonders schwerem Fall und gegen 13 Professoren wegen des Verdachts der Beihilfe dazu erhoben.