Von Brigitte Fritz-Kador

Der Gottesdienst in der Kilianskirche am ersten Advent vor genau 50 Jahren war ein denkwürdiger: Es war der erste in der gerade weitgehend wieder aufgebauten Kilianskirche, der, begonnen 1946, erst 1974 abgeschlossen war. Die "Nachkriegskilianskirche" ist in vielen Details nicht die, die sie vor dem Krieg war. Der Wiederaufbau des schwer getroffenen Gotteshauses hatte einen hohen symbolischen Wert für die Bürgerschaft. Die Wahrnehmung der Kirche als Wahrzeichen der Stadt ist bis heute so stark, dass nach gerade jeder einen Eigentumsanspruch auf sie und damit ein Mitspracherecht erhebt. Emotional ist das nachvollziehbar. Aber de jure gehört die Kirche der Kirchengemeinde und, je nach Weltanschauung als "Gottes Haus", vor allem auch dem Allmächtigen.

Zur Einweihung an diesem ersten Advent 1965 waren auch Chor und Fensterwerk von Charles Crodel fertiggestellt. Bis Ende 1966 folgten die Fenster im Langhaus und drei Jahre später stand auch der Altar von Hans Seyfer in seiner ursprünglichen Schönheit wieder im Chor. Diese Zeitabläufe sind wichtig, denn genau 50 Jahre später ging es in einer Veranstaltung der städtischen Museen wieder einmal um den Chor, den Altar und vor allem den jüngsten Fensterstreit. Die Absicht, im südlichen Langhaus und in einem Teil des Chores mit neuer Fensterkunst der Künstler Xenia Hausner und Bernhard Huber einem neuen, gegenwartsbezogenem Kunstanspruch nachzukommen, endete in dem sattsam bekannten Fensterstreit. Vom Zaun gebrochen und in seltener Heftigkeit bis zur Anmaßung als "Retter der Kirche" geführt wurde er vor allem vom Enkel Crodels, dem Kölner Kunsthistoriker Cornelius Steckner, der durch die neue Fensterkunst das "Gesamtkunstwerk" seines Großvaters zerstört sah.

Die Veranstaltung im Museum zeigte es: Unversöhnlich, mit teils geklitterten, teils komplett zu widerlegenden Fakten argumentierend, hielten er und ein Teil seiner Anhängerschaft an der behaupteten Zerstörung des "Gesamtkunstwerkes" fest. Da konnte der Landeskirchliche Kunstbeauftragte, Kirchenrat Lambert Auer, aus Stuttgart mit noch so viel Wissen, Fakten, Erläuterungen und teils neuen Erkenntnissen argumentieren, die Fronten blieben hart. So hart, dass er später nicht umhin kam, auch die Schlammschlacht zu thematisieren.

Kaum vorstellbar ist, dass der Künstler Crodel die mittleren Chorfenster so gestaltet hätte, wie er es tat, wenn er damals davon hätte ausgehen müssen, dass sie auf ewig hinter dem Altar unsichtbar bleiben werden. Wenn Steckner den damaligen Dekan Siegel als Kronzeuge zitiert: "An seinem alten Platz wird der Altar wieder aufgestellt werden, wobei Fenster und Altar eine Einheit bilden", dann ist davon auszugehen, dass Siegel eben die von ihm favorisierte moderne Form gemeint hat. Den Zuhörern blieb dies vorenthalten.

Dafür durften sie sich darüber wundern, wie Steckner versuchte, die Diskussion an sich zu reißen. An dieser Stelle hätte Gastgeber Museumleiter Marc Gundel weniger Höflichkeit walten lassen sollen, auch weil Steckner seinen Vortrag bekannter Thesen zu desavouierenden Unterstellungen nutzte, den Kunstwerken Hausners und Hubers Disco-Effekte unterstellte. Auch wird die Behauptung, die sog. "Kathedralverglasung" der Seitenfenster sei originärer Teil des Crodelschen Gesamtkunstwerkes durch Wiederholung nicht wahrer.

Da die Gelder des Vereins für die Kilianskirche in gerade begonnene Restaurierungsarbeiten der Kirche fließen, die Künstler abgefunden und die Kilians-Kirchengemeinde im Besitz der Entwürfe und um eine Menge Erfahrungen reicher ist, der Verein um einen hohe fünfstellige Summe für Gutachten und Rechtsstreit dafür ärmer, setzt Steckner auf einen neuen Coup, um den Fensterstreit nicht vergessen zu machen.

Er hat einen Kalender mit Fenstermotiven gestaltet und lässt ihn in einer Heilbronner Buchhandlung verkaufen. Appelle, den Streit ebenfalls ruhen zu lassen, gab es in der Veranstaltung, aber es wurde auch klar: Ein Ruhen in Frieden wird es nicht.

