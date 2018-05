Künzelsau. (pol/van) Nach dem Tod eines Siebenjährigen in Künzelsau, richtet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Demnach suchen Beamte der Ermittlungsgruppe "Schippberg" nun Zeugen, die die Kindersitterin am Freitagabend in Begleitung des Jungen gesehen haben. Außerdem werden Personen gesucht, die Hinweise über den Aufenthaltsort der 69-Jährigen zwischen Freitagabend und der Rückkehr zu ihrem Wohnhaus am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, geben können.

Ermittlungen zufolge war die circa 1,70 Meter große Frau, die eine kräftige Statur hat und weißes, kinnlanges Haar trägt, mit einer beigen Freizeithose und einem knielangen, dunklen Mantel bekleidet. Zeugenhinweise gehen an die Telefonnummer 07131/104-4444.

Wie Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn weiter mitteilen, laufen die Ermittlungen, wie und warum der Junge Ende vergangener Woche im Haus der 69-jährigen Kindersitterin gestorben ist, mit Hochdruck weiter.