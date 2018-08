Freiburg. (dpa-lsw) Einbrüche per Computersoftware vorauszusehen bleibt vorerst Zukunftsmusik. Das funktioniere nur bedingt, ist das Ergebnis einer Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. In ländlichen Gebieten, in denen Wohnungseinbrüche seltener als in Großstädten vorkommen, lohne sich der Einsatz des sogenannten Predictive Policing (etwa: vorausschauende Polizeiarbeit) nicht, hieß es in der am Mittwoch vorgestellten Untersuchung weiter. Die verwendete Prognosesoftware «Precobs», eine englische Abkürzung für Kriminalitätsvorhersagesystem («pre crime observation system»), war ab November 2015 sechs Monate im Rahmen eines Pilotprojektes in den Regionen Karlsruhe und Stuttgart getestet worden.

«Die Software ist zwar nicht nutzlos, aber kein Werkzeug, mit dem die Fallzahlen per Mausclick reduziert werden können», sagte Forscher Dominik Gerstner, der die Studie mit betreute. Es gebe aber noch viele Stellschrauben, an denen man drehen könne.

«Precobs» wird mit Daten gefüttert, die von vorangegangenen Einbrüchen stammen: Tageszeit des Einbruchs, Art der Beute, Vorgehen der Täter oder Tatort. Da Kriminelle nach Erkenntnissen der Polizei oft nach dem gleichen Muster vorgehen, hatten sich die Behörden von «Precobs» Vorhersagen für künftige Delikte versprochen - und gehofft, damit mehr Einbrüche verhindern zu können.

In der Stadt Stuttgart sowie Pforzheim seien beispielsweise die Einbruchszahlen im Untersuchungszeitraum gesunken; in Karlsruhe hingegen im gleichen Zeitraum gestiegen. «Ein kausaler Zusammenhang zwischen der eingesetzten Software und den Fallzahlen kann nicht hergestellt werden», sagte Gerstner. Dafür seien umfassendere Untersuchungen notwendig - etwa Gebiete mit und ohne eingesetzter «Precobs»-Software zu vergleichen.

Der damalige Innenminister Reinold Gall (SPD) hatte angesichts explodierender Einbruchszahlen in Baden-Württemberg die Testphase im Oktober 2015 angekündigt und vom Max-Planck-Institut wissenschaftlich begleiten lassen. Auch in Bayern wurde die Software bereits eingesetzt.

Seit August diesen Jahres ist eine modifizierte Version von «Precobs» in denselben Regionen im Einsatz. Nach Angaben einer Sprecherin dauert die Testphase diesmal ein Jahr - ebenfalls mit wissenschaftlicher Begleitung durch die Experten des Max-Planck-Instituts. Erst danach werde man über einen flächendeckenden Einsatz entscheiden, sagte sie.