Bruchsal/Forst. (dpa/rnz/rl) Vier Tage nach einem Busunfall auf der Autobahn A5 mit zehn Verletzten ist bei Bruchsal erneut ein Fernbus des Unternehmens "Flixbus" verunglückt. Der Fahrer sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. 15 Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Der Bus sei mit rund 45 Fahrgästen am Samstagmorgen in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen, hieß es im Polizeibericht am Samstag. Der 30-jährige Busfahrer sei ungebremst gegen den Fahrbahnteiler auf der A5 an der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Bruchsal gefahren.

Bei dem Unfall wurde der Busfahrer schwer verletzt. Er und zwei Fahrgäste kamen in ein Krankenhaus. Zudem wurden mindestens 15 Personen leicht verletzt. Die Fahrgäste wurden zunächst in die Tank- und Rastanlage gebracht, wo die leichter Verletzten medizinisch versorgt wurden.

Die Ausfahrt und die rechte Fahrspur der A5 wurden zur Unfallaufnahme und Bergung des Busses gesperrt. Die Sperung soll noch bis etwa 14 Uhr andauern.

Das Busunternehmen schickte zum Weitertransport der Fahrgäste einen weiteren Bus. Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit rund 30 Einsatzkräften, darunter mehreren Notärzten, einem Rettungshubschrauber und 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei kam mit sechs Beamten und drei Fahrzeugen zur Unfallaufnahme und Absicherung.

Am Dienstag waren bei einem Unfall mit einem Fernbus auf der A5 bei Ettlingen zehn Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das Unglück geschah nach Angaben der Polizei im Bereich einer Baustelle. Der Fahrer des mit rund 20 Menschen besetzten Busses hatte einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu spät gesehen.

