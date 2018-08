Stuttgart/Berlin. (dpa) Winfried Kretschmann ist einer Umfrage zufolge nach wie vor der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands. 74 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Arbeit ihres Landesvaters zufrieden, 22 Prozent sind es nicht, wie eine am Montag veröffentlichte Forsa-Umfrage für das "RTL/n-tv-Trendbarometer" ergab. Allerdings kommt Kretschmanns Arbeit offenbar nicht mehr ganz so gut bei den Wählern an wie noch vor ein paar Monaten. In einer Forsa-Umfrage vom Januar konnte er noch 76 Prozent seiner Landsleute von sich überzeugen, nur 17 Prozent waren unzufrieden.

Die Baden-Württemberger wüssten, was sie an ihrem Ministerpräsidenten haben, sagten die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand. "Glaubwürdigkeit, Sachlichkeit und ein klares Eintreten für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zahlen sich aus", betonten die beiden. "Die hohe Zustimmung ist uns ein Ansporn, in der Landesregierung mit Winfried Kretschmann an der Spitze weiter für ein soziales, ökologisches und weltoffenes Baden-Württemberg zu arbeiten." Kretschmann hatte erst vor einer Woche in einem Interview gesagt, dass er sich keine Sorgen über seine Nachfolge mache. "Nein, die mach ich mir nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Gedanken mach ich mir in anderthalb Jahren. "

Gefragt wurden für die Forsa-Studie knapp 7500 Wahlberechtigte in den 13 Flächenländern - also allen Bundesländern außer den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Schleswig-Holsteins Landeschef Daniel Günther schafft es als bester CDU-Ministerpräsident nach Kretschmann auf den zweiten Platz, mit seiner Arbeit sind 66 Prozent zufrieden, gegenüber 26 Prozent Unzufriedenen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der Umfrage zufolge von allen Regierungschefs der Flächenländer die schlechtesten Zufriedenheitswerte. 64 Prozent aller gefragten Bayern erklärten sich mit Söders Arbeit unzufrieden.