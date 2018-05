Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Burladingen. Wolfgang Grupp, 76, ist persönlich haftender Eigentümer des 1919 vom Großvater gegründeten Unternehmens Trigema (Trikotwaren Gebrüder Mayer) mit Sitz in Burladingen. Der Diplomkaufmann übernahm 1969 die Geschäftsleitung und machte die Firma zum größten deutschen T-Shirt und Tennisbekleidungshersteller. Grupp ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, die ebenfalls im Unternehmen tätig sind.

Herr Grupp, Trigema, Ihre Marke, steht für das Überleben in einer Krisenbranche. Wie haben Sie das angestellt?

Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland alles produzieren können, nur keine Billigware! Aber warum soll es hier in unserem Hochlohnland nicht möglich sein, ein Polo-Hemd, das im Geschäft 90 Euro kostet, zu produzieren?

Sie produzieren heute so viele T-Shirts und Polo-Hemden wie vor 20 Jahren. Steigende Umsätze sind für Sie kein Ziel?

Wachstum durch Stückzahl ist der falsche Weg. Das ist wie beim Drei-Sterne-Restaurant: Wenn es konstant erweitert, muss der Küchenchef irgendwann den Reisebus anhalten und sagen: Kommen Sie bitte rein, damit ich meine Plätze füllen kann. Dann sagt der Busunternehmer: Ja, aber nur wenn Sie Rabatt geben! Schon ist die Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Um immer mehr zu produzieren, müsste ich immer billiger produzieren. Am Ende würde es heißen: Die Mitarbeiter sind zu teuer, wir müssen ins Ausland.

Sie sind im Land geblieben. Was ist die spezielle Herausforderung?

Wir haben einen gesättigten Markt. Die Kleiderschränke sind voll, deshalb müssen wir Produkte produzieren, die der Kunde kauft, weil sie ihm besonders gefallen, weil sie einen Mehrwert für ihn haben oder weil sie die Produkte innerhalb weniger Tage benötigen. In diesen Punkten sind wir der Billigkonkurrenz aus dem Ausland überlegen.

Sehen Sie die wachstumsgetriebene Marktwirtschaft in einer Vertrauenskrise?

Nehmen Sie die Bankenkrise: Verantwortungslose Manager sind hohe Risiken eingegangen im Wissen, dass am Schluss nicht sie selber, sondern der Steuerzahler die Zeche zahlen muss. Das Ergebnis war fatal! Deshalb brauchen wir wieder ein Zurück zur Haftung der Entscheidungsträger. Ich persönlich hafte für alle Entscheidungen in meinem Unternehmen. Die, die Leistung bringen, sollen gut verdienen, aber wenn Fehler gemacht werden, kann es nicht sein, dass die, die Fehler gemacht haben, dafür auch noch luxuriös abgefunden werden!

Was ist Ihr größtes Problem?

Wenn die Arbeitslosigkeit steigen würde, würde sicher bei uns automatisch der Umsatz zurückgehen, denn dann könnten unsere Kunden nicht mehr Dinge kaufen, die sie eigentlich nicht unbedingt brauchen. Wir haben aber derzeit ein ganz anderes Problem: wir bekommen kaum noch Fachkräfte für die Produktion!

Woran liegt das?

In unserer Gesellschaft wird mehrheitlich gedacht, dass man Abitur machen müsste, sonst sei man dümmer als die anderen! Wer aber Abitur macht, geht bei uns nicht mehr in die Produktion! Wir haben 35 Mitarbeiter in der Verwaltung und alle anderen sind in der Produktion. Wir brauchen Mitarbeiter, die bereit sind, eine top handwerkliche Leistung zu bringen. Die sind sicher nicht dümmer als die anderen, aber sie müssen sich manchmal vielleicht die Hände etwas schmutzig machen.

Deshalb setzen Sie auf Flüchtlinge?

Unter unseren 1200 Beschäftigten sind bereits 31 Flüchtlinge. Das sind gute Leute vom Fach, die auch bereits in ihrem Heimatland, ob Syrien, Afghanistan oder Pakistan genäht haben!

Und die nun zum Teil von Abschiebung bedroht sind.

Die Politik entscheidet, wer das Recht hat, hierzubleiben! Ich würde aber gerne der Politik ein Angebot machen, um zu verhindern, dass gut arbeitende Flüchtlinge kurzfristig wieder abgeschoben werden: Ich würde gerne dem Flüchtling ein oder zwei Jahre den Arbeitsplatz garantieren und damit ein Einkommen, so dass er nicht dem Sozialstaat zur Last fällt. Somit könnte die Abschiebung um diese ein, zwei oder auch drei Jahre hinausgeschoben werden.

Wäre ein Einwanderungsgesetz nicht die bessere Lösung?

Natürlich. Wir haben eine moralische Verpflichtung, Flüchtlingen, deren Leben bedroht ist, zu helfen. Das ist die eine Seite. Die andere ist: Als Unternehmer stelle ich Leute ein, weil ich sie brauche. Wenn wir sehen, dass uns in bestimmten Bereichen Arbeitskräfte fehlen, müssen wir um die fachlich Besten aus aller Welt werben. Ich weiß nicht, warum sich Deutschland so schwer tut, seine Interessen klar zu formulieren.

Sie sind 76, andere genießen da längst den Ruhestand.

Das Schönste im Leben ist nicht, Geld zu zählen. Das Schönste im Leben ist das Gefühl haben zu dürfen, von anderen noch gebraucht zu werden. Dieses Gefühl geben mir meine Mitarbeiter und auch meine Familie. Solange das so ist, mache ich natürlich gerne weiter. Wenn sich das alles ändert, stehen meine Kinder und auch meine Frau bereit, die Firma weiter zu führen.