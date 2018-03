Heilbronn. (RNZ) Anhand der Tourismuszahlen 2017 für die Stadt Heilbronn wird deutlich, wie wichtig die sich noch im Bau oder in Planung befindenden Hotelprojekte für die Stadt sind. Mit 341.102 Übernachtungen verzeichnet man in Heilbronn ein minimales Minus von 1,5 Prozent zum Vorjahr. "Der Aufwärtstrend hat seine natürliche Grenze erreicht", erklärt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), Steffen Schoch. Schließlich liege die Auslastung der Hotels nicht erst im Jahr 2017, sondern schon seit längerer Zeit bei nahezu 100 Prozent.

Durch zusätzliche Hotelbetten, die zum Großteil bis zur Bundesgartenschau verfügbar sein sollen, rechnet die HMG mittelfristig aber mit einem Anstieg auf bis zu einer halben Million Übernachtungen in der Stadt. Harbor-Hotel und Jugendherberge auf dem Buga-Gelände, Parkhotel im Stadtgarten, der Hotelneubau auf dem ehemaligen Tierheimgelände an der Neckartalstraße, Boarding House in der Wilhelmstraße und durch kleinere Initiativen in den Ortsteilen werden insgesamt rund 600 zusätzliche Zimmer zur Verfügung stehen. Das seien rund ein Drittel mehr Zimmer, so Schoch. 500.000 Übernachtungen in Heilbronn hält der HMG-Chef deshalb in naher Zukunft nach der Bundesgartenschau für eine realistische Größe.

Jede Übernachtung mehr sieht Schoch als Wirtschaftsförderung für die Stadt: "Menschen, die hier übernachten, nutzen den Handel, die Gastronomie, die Kultureinrichtungen." Durch die Buga als touristisches Zugpferd und einmalige Attraktion sowie die experimenta als dauerhafter Magnet und den Ausbau an qualitativ hochwertigen Hotelangeboten sieht Steffen Schoch die Stadt touristisch unter einem guten Stern.

Heilbronn setzt auf die touristischen Schwerpunkte Weintourismus und auf attraktive Angebote rund um das Thema Neckarschifffahrt und Neckarerlebnisse. Auch Kooperationen mit den Tourismus-Einrichtungen des Landes werden weiter ausgebaut.