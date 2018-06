Karlsruhe. (dpa-lsw) Auch mehr als eine Woche nach dem tödlichen Angriff auf einen 35 Jahre alten Fußball-Fan in Karlsruhe schweigt der mutmaßliche Täterweiter zu den Vorwürfen. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe am Montag mit. Am Wochenende war bekannt geworden, dass es sich bei dem 21 Jahre alten Mann um einen Bundeswehrsoldaten mit Migrationshintergrund handelt.

Demnach hatte der 35-Jährige den Soldaten rassistisch beschimpft. Daraufhin habe er zugeschlagen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der Vorwurf im Raum steht. Belastbare Anhaltspunkte gebe es aber bisher nicht. Der Tatverdächtige war laut Polizei schon früher wegen verschiedener Vorfälle aufgefallen. Der Mann, der nach einem Fußballspiel in Karlsruhe am 18. November angegriffen wurde, starb zwei Tage später.