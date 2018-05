Von Julia Giertz

Stuttgart. Das Auerhuhn braucht Lichtungen im Wald, insbesondere wenn es seinen Nachwuchs aufzieht. Unter dem Motto "Lücken für die Küken" soll die im Bestand bedrohte Art ideale Bedingungen für die Aufzucht erhalten. Um Flächen frei zu halten und damit für Licht und Wärme für die Küken zu sorgen, sollen Waldbesitzer im Rahmen eines Sonderprogramms zum Erhalt der Artenvielfalt Geld vom Land erhalten. Das Land will die Zahl der derzeit 190 Auerhühner und -hähne auf mindestens 300 erhöhen.

Hintergrund Ein Überblick, welche Tiere in Baden-Württemberg gefährdet sind: Wildkatze: Wildkatzen brauchen Lebensräume, die miteinander vernetzt sind, damit sie wandern können und durch Fortpflanzung ihre Gene austauschen. Das ist auch wichtig, damit sich die Arten etwa an Klimaveränderungen anpassen. Biber: Er ist das Symbol für naturnahe [+] Lesen Sie mehr Ein Überblick, welche Tiere in Baden-Württemberg gefährdet sind: Wildkatze: Wildkatzen brauchen Lebensräume, die miteinander vernetzt sind, damit sie wandern können und durch Fortpflanzung ihre Gene austauschen. Das ist auch wichtig, damit sich die Arten etwa an Klimaveränderungen anpassen. Biber: Er ist das Symbol für naturnahe Fließgewässer und Reichtum von Fischen und Wasserpflanzen. Was er baut, führt aber auch zu Konflikten mit den Menschen, wenn etwa Wiesen und Äcker überschwemmt werden. Daher brauche gerade der Biber ein intensives Monitoring und Management, heißt es beim Nabu. Fledermäuse: Vielen streng geschützten Fledermausarten gehen die Quartiere aus, etwa weil Häuser gedämmt und alte Dachstühle verschlossen werden. Auch gibt es im Wald zu wenige alte Bäume mit entsprechenden Höhlen. Mit dem Insektenschwund geht zudem für sie die Nahrungsgrundlage zurück. Rebhuhn: Der Bestand ist stark geschrumpft. Grund dafür ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Das Rebhuhn ist ein Symbol für reich strukturierte Ackerbauregionen. Wo es sich wohl fühlt, da gibt es ein großes Nahrungsangebot, was wiederum Insekten, Feldhasen und Vogelarten wie dem Distelfink oder der Goldammer zu Gute kommt. Kiebitz: Er ist in Baden-Württemberg fast ausgestorben. Er steht für offenes, flaches und feuchtes Dauergrünland, Wiesen, Weiden und Überschwemmungsflächen. Schmetterlinge: Sie lieben Feld- und Weg- und Straßenraine mit vielen blühenden Wildpflanzen. Als nektarsaugende Insekten stehen Schmetterlinge für ein hohes Blütenangebot ohne Pestizide. Geht es ihnen gut, profitieren auch viele andere Insekten. Libellen: Unter den Insekten stehen Libellen für naturnahe Gewässer. Libellen leben überwiegend räuberisch und fressen Larven, Wasserflöhe oder Kaulquappen. Wo es aber kein Leben gibt, gibt es auch nichts zu räubern.

[-] Weniger anzeigen

Das Land investiert in den kommenden beiden Jahren insgesamt rund 30 Millionen Euro in den Erhalt der Artenvielfalt. "Das Programm ist unsere Antwort auf das Insektensterben und gibt uns die Möglichkeit, schnell und zielgerichtet zu agieren", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach dem Beschluss des Kabinetts für das Programm am Dienstag in Stuttgart.

Der Regierungschef erinnerte daran, dass bei Fahrten über Land vor 20 Jahren im Sommer die Windschutzscheibe regelmäßig habe von Insekten gesäubert werden müssen. Es sei besorgniserregend, dass das heute nicht nötig sei. Die Artenvielfalt zu erhalten, sei eine Generationenaufgabe, betonte der Regierungschef.

Das Geld soll vor allem an Landwirte, Waldbesitzer und Schäfer fließen, damit diese Wiesenblumen an Feld- und Straßenrändern säen, Moore schützen und Wacholderheiden frei halten. Für das Anlegen von Blumenwiesen erhielten die Bauern bislang maximal 710 Euro pro Hektar. Sie wurden mit bis zu fünf Hektar gefördert.

Diese Begrenzung wird nun ausgeweitet. Zudem sollen die Bauern bei der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln unterstützt und in Sachen Artenvielfalt beraten werden. Ziel des Programms ist auch ein landesweiter Biotopverbund, damit Tiere wandern und neue Lebensräume erobern können.

Für die Extensivierung der Landwirtschaft steht Geld für fünf Schwerpunktregionen bereit, darunter im Nordosten, im Schwarzwald, im Alpenvorland, auf der Schwäbischen Alb und im Rheintal. Die Einbußen der Landwirte durch geringere Nutzung ihrer Flächen werden kompensiert. Auch in 1000 Naturschutzgebieten sollen Landwirte Geld dafür bekommen, einzigartige Landschaften wie Kalkmagerrasen oder Mähwiesen zu erhalten.

Die FDP im Landtag sieht weite Teile des Sonderprogramms als "blinden Aktionismus auf Kosten der Steuerzahler". Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz lobte die Schritte hingegen als richtungsweisend. So erstelle Baden-Württemberg als erstes Bundesland einen Plan zur Verringerung von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat.

Die Umweltverbände Naturschutzbund (Nabu), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Landesnaturschutzverband (LNV) sprachen von einem Meilenstein. Sie mahnten jedoch an, das Programm über die beiden kommenden Jahre hinaus fortzusetzen.

Sechs Millionen Euro kommen für ein Monitoring hinzu, wie Umweltminister Franz Untersteller und Landwirtschaftsminister Peter Hauk mitteilten. Dabei soll die Menge von Insekten und Fledermäuse erfasst werden. Dies sei wichtig, um die Maßnahmen zu bewerten.